Merkez Bankası piyasa anketini yayımladı: Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü değişim görülürken, Eylül ayı için politika faizi beklentisi yüzde 37 seviyesinde kaldı.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 51,66 TL'YE ÇIKTI

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları kuru beklentisi, bir önceki anket dönemindeki 51,55 TL'den 51,66 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 56,69 TL'den 57,43 TL'ye çıktı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,43 OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki ankette yüzde 29,21 seviyesindeyken bu ankette yüzde 29,43'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e yükseldi.

EYLÜL AYI İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37

Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette olduğu gibi yüzde 40 seviyesinde kaldı.

Eylül ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

2026 BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi önceki ankette olduğu gibi yüzde 3,1 seviyesinde kaldı.

2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

ANKETE 68 KATILIMCI YANIT VERDİ

2026 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Anket sonuçları, katılımcıların verdiği yanıtların toplulaştırılmasıyla oluşturuldu.