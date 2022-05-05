Merkez Bankası rezervleri geriledi
TCMB rezervleri, geçen hafta brüt olarak 698 milyon dolar, nette ise 155 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 96 milyon dolar olan rezervler, 29 Nisan ile sona eren haftada 65 milyar 398 milyon dolara geldi.
TCMB altın rezervleri 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 466 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 916 milyon dolarken 106 milyar 864 milyon dolar oldu.
NET REZERVLER AZALDI
Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 155 milyon dolar düşüş gösterdi.
Geçtiğimiz hafta 17 milyar 165 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 29 Nisan ile sona eren haftada 17 milyar 10 milyon dolara geldi.
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