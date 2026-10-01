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Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: Bir haftada 3,2 milyar dolar eridi

Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: Bir haftada 3,2 milyar dolar eridi

1.10.2026 16:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: Bir haftada 3,2 milyar dolar eridi

TCMB’nin 25 Eylül haftasına ilişkin rezerv verileri açıklandı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri gerilerken, brüt döviz ve altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 25 Eylül haftasında Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 3 milyar 201 milyon dolar azalarak 171 milyar 204 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 61,6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

25 Eylül itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 245 milyon dolar azalarak 61 milyar 563 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 18 Eylül’de 62 milyar 808 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE DE DÜŞÜŞ

Altın rezervleri de aynı haftada 1 milyar 957 milyon dolar azaldı. 18 Eylül’de 111 milyar 597 milyon dolar olan altın rezervleri, 25 Eylül itibarıyla 109 milyar 640 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 18 Eylül haftasındaki 174 milyar 405 milyon dolar seviyesinden 171 milyar 204 milyon dolara indi.

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