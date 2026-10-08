Merkez Bankası rezervlerinde sert gerileme: Bir haftada 3,8 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde geçen hafta düşüş yaşandı.

TCMB’nin brüt rezervleri, önceki haftaki 171,2 milyar dolar seviyesinden 167,4 milyar dolara geriledi. Böylece brüt rezervlerde haftalık bazda 3,8 milyar dolarlık azalış gerçekleşti.

ALTIN REZERVLERİ 107,1 MİLYAR DOLAR

Rezervlerin dağılımına bakıldığında, döviz varlıkları 60,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise 107,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

NET REZERVLER SINIRLI ARTTI

TCMB’nin net rezervleri geçen hafta 53,8 milyar dolar oldu.

Net rezervler bir önceki hafta 53,4 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece net rezervlerde haftalık 400 milyon dolarlık artış kaydedildi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE 2 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Swap hariç net rezervlerde ise gerileme yaşandı.

Bir önceki hafta 39,9 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, geçen hafta 37,9 milyar dolara düştü.

Böylece swap hariç net rezervlerde haftalık bazda 2 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti.