Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merkez Bankası rezervlerinde sert gerileme: Bir haftada 3,8 milyar dolar eridi

Merkez Bankası rezervlerinde sert gerileme: Bir haftada 3,8 milyar dolar eridi

8.10.2026 15:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Merkez Bankası rezervlerinde sert gerileme: Bir haftada 3,8 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde haftalık görünüm dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti. Brüt ve swap hariç net rezervlerde gerileme yaşanırken, net rezervlerde sınırlı artış kaydedilmesi rezerv kompozisyonunu yeniden gündeme taşıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde geçen hafta düşüş yaşandı.

TCMB’nin brüt rezervleri, önceki haftaki 171,2 milyar dolar seviyesinden 167,4 milyar dolara geriledi. Böylece brüt rezervlerde haftalık bazda 3,8 milyar dolarlık azalış gerçekleşti.

ALTIN REZERVLERİ 107,1 MİLYAR DOLAR

Rezervlerin dağılımına bakıldığında, döviz varlıkları 60,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise 107,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

NET REZERVLER SINIRLI ARTTI

TCMB’nin net rezervleri geçen hafta 53,8 milyar dolar oldu.

Net rezervler bir önceki hafta 53,4 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece net rezervlerde haftalık 400 milyon dolarlık artış kaydedildi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE 2 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Swap hariç net rezervlerde ise gerileme yaşandı.

Bir önceki hafta 39,9 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, geçen hafta 37,9 milyar dolara düştü.

Böylece swap hariç net rezervlerde haftalık bazda 2 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti.

İlgili Konular: #dolar #rezerv #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #altın rezervi

İlgili Haberler

Goldman Sachs’tan TCMB için şaşırtan tahmin: Faiz indirimi beklemiyor
Goldman Sachs’tan TCMB için şaşırtan tahmin: Faiz indirimi beklemiyor Goldman Sachs, piyasadaki faiz indirimi beklentisine rağmen Merkez Bankası’nın ekim toplantısında temkinli kalacağını öngördü. Kurum, enflasyon görünümü, rezerv kayıpları ve Türk Lirası üzerindeki baskının faiz indirimi için alanı sınırladığını değerlendiriyor.
Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Trump’ın İran hamlesi piyasaları sarstı
Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Trump’ın İran hamlesi piyasaları sarstı Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği yönündeki haberlerle sert yükseldi. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker güvenliği, düşük stoklar ve stratejik rezervlerin sınırlı etkisi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini yeniden güçlendirdi.
Fon krizine uluslararası kuruluşlardan peş peşe uyarı: Türkiye'nin ekonomisi nasıl etkilenecek?
Fon krizine uluslararası kuruluşlardan peş peşe uyarı: Türkiye'nin ekonomisi nasıl etkilenecek? Fon krizinin ardından uluslararası kuruluşların Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleri peş peşe geldi. Kredi notu ve finansal istikrar açısından doğrudan bir bozulma sinyali verilmezken, denetim açıkları, yatırımcı güveni ve büyüme üzerindeki olası baskılar önümüzdeki dönemin kritik risk başlıkları olarak öne çıktı.