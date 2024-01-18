Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı yükseliş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri geçen hafta 187 milyon dolar artışla 139,8 milyar dolara çıktı.
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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|05.01.2024
|47.638
|91.973
|139.612
|12.01.2024
|47.810
|91.990
|139.799
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