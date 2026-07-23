Merkez Bankası rezervlerinde son durum: Ocak ayından bu yana 57,6 milyar dolar erdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Merkez Bankası rezervlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. 17 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 163 milyar 302 milyon dolardan 160 milyar 490 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

17 Temmuz itibarıyla TCMB brüt döviz rezervleri 1 milyar 697 milyon dolarlık düşüşle 67 milyar 124 milyon dolardan 65 milyar 427 milyon dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri de 1 milyar 116 milyon dolar kayıpla 96 milyar 179 milyon dolardan 95 milyar 63 milyon dolara düştü.

30 OCAK ZİRVESİNE GÖRE ÇARPICI FARK: 57,6 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası rezervlerinin tarihi zirveyi gördüğü 30 Ocak 2026 verileri ile güncel rakamlar karşılaştırıldığında tablo dikkat çekiyor.

Toplam Rezervlerdeki Değişim:

30 Ocak 2026 tarihinde 218 milyar 158 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 17 Temmuz 2026 itibarıyla 160 milyar 490 milyon dolara indi. Böylece zirve seviyeye göre toplam rezervlerde yaklaşık 57 milyar 668 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Brüt Döviz Rezervlerindeki Değişim:

30 Ocak'ta 84 milyar 405 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri ise aradan geçen süreçte 18 milyar 978 milyon dolar azalarak 65 milyar 427 milyon dolara geriledi.

Altın Rezervlerindeki Değişim:

Ocak ayının sonunda 133 milyar 753 milyon dolar olan altın rezervleri de küresel fiyat hareketleri ve portföy değişimlerinin etkisiyle 38 milyar 690 milyon dolarlık kayıpla 95 milyar 63 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):