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Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: Kasadaki döviz ve altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: Kasadaki döviz ve altın ne kadar oldu?

13.08.2026 15:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: Kasadaki döviz ve altın ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervlerde yükseliş yaşandı. Hem brüt döviz hem de altın rezervlerinde kaydedilen haftalık artışların etkisiyle Merkez Bankası'nın toplam rezerv seviyesi dikkate değer bir tırmanış gösterdi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Verilere göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon ABD Doları artarak 178 milyar 366 milyon ABD Doları seviyesine yükseldi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 71 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB'nin brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos itibarıyla bir haftada 7 milyar 211 milyon ABD Doları artış gösterdi.

31 Temmuz'da 63 milyar 811 milyon ABD Doları olan brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos haftasında 71 milyar 22 milyon ABD Doları seviyesine çıktı.

ALTIN REZERVLERİ 107 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Altın rezervlerinde de güçlü artış yaşandı.

TCMB'nin altın rezervleri, bir haftada 6 milyar 708 milyon ABD Doları artarak 100 milyar 637 milyon ABD Doları seviyesinden 107 milyar 345 milyon ABD Doları seviyesine yükseldi.

TOPLAM REZERVLERDE 13,9 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Brüt döviz ve altın rezervlerindeki yükselişin etkisiyle TCMB'nin toplam rezervleri, 31 Temmuz'daki 164 milyar 448 milyon ABD Doları seviyesinden 7 Ağustos haftasında 178 milyar 366 milyon ABD Doları seviyesine çıktı.

Böylece Merkez Bankası rezervlerinde yalnızca bir haftada 13 milyar 918 milyon ABD Doları artış gerçekleşti.

İlgili Konular: #merkez bankası #rezerv

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