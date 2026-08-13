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Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar
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Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

13.08.2026 13:59:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini açıkladı. Ekonomi yönetiminin yaptığı bu kritik tahmin değişikliği, milyonlarca emeklinin 2027 yılının başında alacağı 6 aylık enflasyon farkına ilişkin beklentileri de doğrudan yukarı çekti.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Milyonlarca emeklinin gelirini yakından ilgilendiren enflasyon oranlarında Merkez Bankası'ndan önemli bir revizyon geldi. Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

TCMB'nin yıl sonu hedefini yukarı yönlü güncellemesi, emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranına ilişkin hesaplamaların da baştan yapılmasına neden oldu.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını belirleyecek olan ikinci 6 aylık enflasyon beklentisi, yapılan bu güncellemeyle birlikte belirgin bir artış gösterdi.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

İKİNCİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 8,70'E ÇIKTI

Sosyal güvenlik mevzuatına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

2026 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 17,76 olarak kesinleşmiş ve maaşlara yansıtılmıştı.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına (Temmuz-Aralık) ilişkin enflasyon beklentisi de değişti.

Önceki Beklenti: Yüzde 7,00

Yeni Güncel Beklenti: Yüzde 8,70

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Bu verilere göre, yıl sonu hedeflerinin tutması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 8,70 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 700 TL'YE YAKLAŞABİLİR

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın güncellediği yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, en düşük emekli maaşı (taban aylık) için de yeni senaryolar ortaya çıkıyor.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Geçen temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığına yüzde 8,70 oranında zam uygulanması halinde beklenen tablo şu şekilde oluşuyor:

Mevcut En Düşük Maaş: 23.552 TL

Beklenen Yeni Zam Oranı: Yüzde 8,70

Tahmini Yeni Taban Aylık: 25.600 TL ile 25.700 TL arası

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Ancak en düşük emekli aylığında yapılacak artışın kesin tutarı, sadece enflasyon oranlarıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılacak yeni bir yasal düzenlemeyle netlik kazanacak.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI FARKLI İŞLİYOR

Memur ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin zam oranı ise SSK ve Bağ-Kur'lulardan daha farklı bir formülle hesaplanıyor. Bu gruptaki yurttaşların aylık artışlarında, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınıyor.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

İkinci 6 aylık enflasyonun (yüzde 8,70'lik beklentinin), memurların toplu sözleşmesinde belirlenen eşiği aşması halinde ortaya çıkan enflasyon farkı, memur emeklilerinin aylıklarına ilave zam olarak yansıtılacak.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Tüm emekliler için kesin zam oranları, Aralık 2026 enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2027 yılının ocak ayının ilk günlerinde netleşecek.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

TCMB'NİN GIDA VE PETROL TAHMİNLERİ DE DEĞİŞTİ

TCMB, 2027 yılı için yüzde 15, 2028 yılı için ise yüzde 9 olan orta vadeli enflasyon hedeflerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak enflasyonu doğrudan etkileyen maliyet unsurlarına ilişkin varsayımlar güncellendi. Raporda öne çıkan diğer tahmin değişiklikleri şu şekilde sıralandı:

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Gıda Enflasyonu Tahmini: Yıl sonu gıda fiyatları artış beklentisi yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltildi.

Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Petrol Fiyatı Tahmini: Bir önceki raporda 89,4 ABD Doları olarak öngörülen petrol fiyatı beklentisi, küresel piyasalardaki gelişmeler ışığında 87,8 ABD Doları seviyesine çekildi.

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