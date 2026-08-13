Merkez Bankası tahmini yükseltti: İşte Ocak 2027 emekli zammında yeni rakamlar

Milyonlarca emeklinin gelirini yakından ilgilendiren enflasyon oranlarında Merkez Bankası'ndan önemli bir revizyon geldi. Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.

TCMB'nin yıl sonu hedefini yukarı yönlü güncellemesi, emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranına ilişkin hesaplamaların da baştan yapılmasına neden oldu.

Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını belirleyecek olan ikinci 6 aylık enflasyon beklentisi, yapılan bu güncellemeyle birlikte belirgin bir artış gösterdi.

İKİNCİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 8,70'E ÇIKTI Sosyal güvenlik mevzuatına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor.

2026 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 17,76 olarak kesinleşmiş ve maaşlara yansıtılmıştı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına (Temmuz-Aralık) ilişkin enflasyon beklentisi de değişti. Önceki Beklenti: Yüzde 7,00 Yeni Güncel Beklenti: Yüzde 8,70

Bu verilere göre, yıl sonu hedeflerinin tutması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 8,70 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 700 TL'YE YAKLAŞABİLİR Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın güncellediği yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, en düşük emekli maaşı (taban aylık) için de yeni senaryolar ortaya çıkıyor.

Geçen temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığına yüzde 8,70 oranında zam uygulanması halinde beklenen tablo şu şekilde oluşuyor: Mevcut En Düşük Maaş: 23.552 TL Beklenen Yeni Zam Oranı: Yüzde 8,70 Tahmini Yeni Taban Aylık: 25.600 TL ile 25.700 TL arası

Ancak en düşük emekli aylığında yapılacak artışın kesin tutarı, sadece enflasyon oranlarıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılacak yeni bir yasal düzenlemeyle netlik kazanacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI FARKLI İŞLİYOR Memur ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin zam oranı ise SSK ve Bağ-Kur'lulardan daha farklı bir formülle hesaplanıyor. Bu gruptaki yurttaşların aylık artışlarında, toplu sözleşme hükümleri ile oluşan enflasyon farkı dikkate alınıyor.

İkinci 6 aylık enflasyonun (yüzde 8,70'lik beklentinin), memurların toplu sözleşmesinde belirlenen eşiği aşması halinde ortaya çıkan enflasyon farkı, memur emeklilerinin aylıklarına ilave zam olarak yansıtılacak.

Tüm emekliler için kesin zam oranları, Aralık 2026 enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2027 yılının ocak ayının ilk günlerinde netleşecek.

TCMB'NİN GIDA VE PETROL TAHMİNLERİ DE DEĞİŞTİ TCMB, 2027 yılı için yüzde 15, 2028 yılı için ise yüzde 9 olan orta vadeli enflasyon hedeflerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak enflasyonu doğrudan etkileyen maliyet unsurlarına ilişkin varsayımlar güncellendi. Raporda öne çıkan diğer tahmin değişiklikleri şu şekilde sıralandı:

Gıda Enflasyonu Tahmini: Yıl sonu gıda fiyatları artış beklentisi yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltildi.