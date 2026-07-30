Merkez Bankası verileri açıklandı: Döviz düştü, altın rezervi tarihi seviyelerde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervler 24 Temmuz haftasında yükselişini sürdürdü.

TOPLAM REZERVLER 162,6 MİLYAR ABD DOLARI'NA ÇIKTI

TCMB verilerine göre, toplam rezervler 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon ABD Doları artarak 160 milyar 490 milyon ABD Doları'ndan 162 milyar 606 milyon ABD Doları'na yükseldi.

DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon ABD Doları azalarak 65 milyar 427 milyon ABD Doları'ndan 62 milyar 396 milyon ABD Doları'na geriledi.

ALTIN REZERVLERİ 100 MİLYAR ABD DOLARI'NI AŞTI

Altın rezervleri ise aynı haftada 5 milyar 147 milyon ABD Doları artış kaydetti.

17 Temmuz haftasında 95 milyar 63 milyon ABD Doları seviyesinde bulunan altın rezervleri, 24 Temmuz itibarıyla 100 milyar 210 milyon ABD Doları'na yükseldi.