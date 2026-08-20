Merkez Bankası verileri açıklandı: Döviz ve altın rezervleri ne durumda?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, 14 ağustos haftasında 5,1 milyar dolarlık artışla 183,5 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki artışta hem döviz hem de altın rezervlerindeki yükseliş etkili oldu.

DÖVİZ REZERVLERİ 75,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

TCMB’nin brüt döviz rezervleri söz konusu haftada 4,1 milyar dolar artarak 75,2 milyar dolara ulaştı. Altın rezervleri ise 990 milyon dolarlık artışla 108,3 milyar dolara yükseldi.

Böylece TCMB’nin toplam brüt rezervleri 183,5 milyar dolara çıktı.

NET REZERVLERDE DE ARTIŞ

Merkez Bankası’nın net rezervleri de geçen hafta yükseldi. Net rezervler 4,2 milyar dolarlık artışla 67,2 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler ise 3,7 milyar dolar artarak 54,3 milyar dolar oldu.

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI GERİLEDİ

Öte yandan yurtiçi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında da düşüş görüldü.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 297 milyon dolar azaldı.

YABANCILAR HİSSE VE ÖST ALDI DİBS SATTI

Yurtdışında yerleşik kişiler, 14 ağustos haftasında hisse senedi ve ÖST alırken Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışına yöneldi.

Yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 445,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı. Aynı dönemde 306,2 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi.

YABANCILARIN HİSSE STOKU 41,7 MİLYAR DOLAR

Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 14 ağustos haftasında 41,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yabancıların DİBS stoku 18,1 milyar dolara gerilerken, ÖST stoku 4,5 milyar dolara çıktı.