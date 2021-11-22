Merkez Bankası'ndan 'acil durum' beklentisi
Societe Generale (SocGen), Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında "acil durum" faiz artırımına gitmesini beklediğini açıkladı.
SocGen, TCMB'nin bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında "acil durum" faiz artırımına gitmesini ve 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19'a çıkarmasını beklediklerini açıkladı.
SocGen, bu adımın yine de piyasaları tatmin etmeyeceğini ve TL'nin değer kaybını önlemek için yeterli olmayacağını belirtti.
SocGen analistleri, müşterilerine gönderdiği notunda "Son üç para politikası toplantısında yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ekonomik olarak dayanağı yok. Enflasyon beklentileri bozulmaya devam etti" dedi.
TCMB, yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta da 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etmişti.
Geçen hafta 11.32 ile rekor seviyesine yükselen dolar/TL saat 14.36'da 11.20'li seviyelerde işlem görüyor. Eylül ayından bu yana TL'nin değer kaybı ise yüzde 25'i aştı.
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