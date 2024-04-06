Merkez Bankası’ndan iktidara mektup
Merkez Bankası, yüzde 5’lik “enflasyon hedefi”ne ulaşılamaması nedeniyle bir kez daha hükümete açık mektup yazarak bunun nedenlerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek’e gönderilen mektupta
özellikle asgari ücretle ilgili vurgu
ise dikkat çekti: Asgari ücretin
yılda bir kez güncellenmesi,
yönetilen/yönlendirilen
fiyatlar ile ücret ve vergi
ayarlamalarında OVP’de
sunulan enflasyon
tahminlerinin gözetilmesi
ve para politikasındaki sıkı
duruşun ihtiyatlı maliye
politikası ile desteklenmesi,
öngörülen dezenflasyon
patikasının tesis edilmesi
açısından kritik bir önem
taşımaktadır.
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