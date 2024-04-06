Merkez Bankası’ndan iktidara mektup

Merkez Bankası, yüzde 5’lik “enflasyon hedefi”ne ulaşılamaması nedeniyle bir kez daha hükümete açık mektup yazarak bunun nedenlerini açıkladı.

Fatih Karahan
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Merkez Bankası’ndan iktidara mektup
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderilen mektupta özellikle asgari ücretle ilgili vurgu ise dikkat çekti: Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?

Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?
Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?

Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?
Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Radikal bir değişim kararı aldık'

Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Radikal bir değişim kararı aldık'
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek

CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!

İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz seçim sonuçlarına itirazı sürdürdü: 'Oyların takipçisi olacağız'

İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz seçim sonuçlarına itirazı sürdürdü: 'Oyların takipçisi olacağız'
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!