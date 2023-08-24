Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, Euro ve Borsa İstanbul'da son durum
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti. Kararın ardından dolar ve Euro'da sert düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul bankacılık endeksinde yükseliş gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.
Kararın ardından dolar ve Euro'da sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul bankacılık endeksinde yükseliş gerçekleşti.
Faiz kararı öncesi 27.20 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,5 puanlık faiz artışı sonrası saat 14.05 itibarıyla 26.60 seviyesine kadar geriledi.
Euro/TL ise 29.60 seviyesinde işlem görürken saat 14.05 itibarıyla 28.90'a kadar düştü.
Borsa İstanbul 100 endeksi, pozitif seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5'i aştı.
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