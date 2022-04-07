Merkez'in rezervi sene başından bu yana 5.7 milyar dolar azaldı

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:02

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 1 Nisan 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 446 milyon dolar artış ile 16 milyar 401 milyon dolar oldu. Swap hariç net uluslararası rezervler de eksi 45.5 milyar dolara geriledi.

25 Mart haftasında eksi 46.5 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Yılbaşından itibaren bakıldığında ise merkezin döviz rezervi 5.7 milyar dolar azaldı; altın rezervi 3.6 milyar dolar arttı.