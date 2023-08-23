Mersin Limanı'nda yaklaşık 59 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Mersin Limanı'nda düzenlediği operasyonda, bir konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş yaklaşık 59 kilogram uyuşturucuya el konuldu.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarında da işaret ettiği, sık sık uyuşturucu haberleriyle anılan Mersin Limanı yine aynı konu ve yapılan bir operasyonla gündem oldu.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı'nda narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu, yurt dışından gelen ve içinde "muz" olduğu beyan edilen bir konteynerden şüphelendi.
Söz konusu konteyner x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluğa rastlayan ekipler, konteyneri narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki aramaya tabi tuttu. Aramada, köpeğin konteynerin soğutucu kısmına yoğun tepki verdiği görüldü.
Bu bölümde yapılan incelemede toplam 50 paket içinde beyaz toza rastlandı. Tozun analizi sonucu maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ekipler, yaklaşık 59 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el koydu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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