Metro ve tramvayda yeni dönem: Ücret iadesi başlıyor

İstanbul'da metro ve tramvay kullananları ilgilendiren çalışmada sona gelindi.

Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak.

Bir süredir gündemde olan proje için bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geçti.

İade cihazlarının konulacağı yerler belirlenirken elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.

FİYATLAR DEĞİŞECEK

NTV'nin haberine göre; metro ve tramvay kullananlarda en kısa mesafeyi giden de en uzun mesafeyi giden aynı ücreti ödüyordu. Ücret tarifesi tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciye bilet 41,58 lira, sosyal bilet ise 33,08 lira seviyesinden satılıyor.

DURAKLARA GÖRE YENİ ÜCRETLER BELİRLENECEK

Yeni tarife sistemiyle birlikte binilen ve inilen durak arasındaki ücretler farklılık gösterecek.

UYGULAMA NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Uygulamanın ne zaman devreye alınacağı henüz netlik kazanmasa da çalışmalar hızla devam ediyor.

ÜCRETLER DEĞİŞECEK Mİ?

Metrobüslerde ücretler duraklara göre değişiyor. 1 durak giden yolcu tam bilette 33,08 lira öderken 43 durak giden yolcu 68,59 lira ücret ödüyor.

Durak sayılarına göre ücretler değişkenlik gösteriyor.

Metrobüslerde 1 durak 33,08 lira, 2 durak 39,57 lira, 3 durak 46,20 lira, 4-9 durak 52,81 lira, 10-15 durak 58 lira, 16-21 durak 60,69 lira, 22-27 durak 62,67 lira, 28-33 durak 64,03 lira, 34-43 durak 68,59 lira ücret alıyor.

Öğrenci biletinde ise metrobüste 1 durak 14,58 lira, 2 durak 15,87 lira, 3 durak 18,48 lira, 4-9 durak 21,09 lira, 10-15 durak ve sonrası tüm duraklar için 22,55 lira ücret alınıyor.

Metro ve tramvaylarda da düzenleme yapılarak fiyatlarda değişiklik UKOME gündemine gelebilir.