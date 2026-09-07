Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
Paylaş

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

7.09.2026 10:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 30 bin TL sınırına dayandı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Türk Ticaret Bankası, Hayat Finans, Anadolubank ve QNB gibi kurumların güncel kazanç tablosu netleşti.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen çok yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara baz alınarak güncellendi. İşte bankaların sunduğu net kazanç tutarları:

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 26.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 36,75

Net Kazanç: 26.580 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 26.664 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26.761 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 26.802 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.802 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.549 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 28.225 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.225 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 28.363 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.363 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 39,25

Net Kazanç: 28.389 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.389 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.968 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,13

Net Kazanç: 29.748 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.748 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 29.927 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 29.983 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.983 TL

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat

İlgili Haberler

Yeni OVP açıklandı: Enflasyon, dolar, vergi ve özelleştirmede çarpıcı hedefler
Yeni OVP açıklandı: Enflasyon, dolar, vergi ve özelleştirmede çarpıcı hedefler Yeni Orta Vadeli Program’da enflasyon, büyüme, işsizlik, vergi gelirleri ve özelleştirme hedefleri yeniden şekillendirildi. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası, yüksek vergi geliri beklentisi ve artan özelleştirme hedefleri nedeniyle dikkat çekti. Programdaki revizyonlar iktisatçıların da eleştirilerine neden oldu.
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027’de yapılacak zam için enflasyon verileri belirleyici olacak. Merkez Bankası ve uluslararası finans kuruluşlarının yıl sonu tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için farklı zam senaryolarını gündeme taşıyor. Peki, Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne kadar maaş zammı alacak? İşte yeni tahminler...
Gram ve ons altında sert hareketlilik: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi...
Gram ve ons altında sert hareketlilik: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi... 7 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 7 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...