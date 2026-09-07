Mevduat faizinde tablo değişti: 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle 1 milyon TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.
Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.
BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.
Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen çok yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.
Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.
Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 1 milyon TL anapara baz alınarak güncellendi. İşte bankaların sunduğu net kazanç tutarları:
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 36,75
Net Kazanç: 26.580 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 26.664 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 26.802 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.802 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 27.549 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 28.225 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.225 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 28.363 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.363 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 39,25
Net Kazanç: 28.389 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.389 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 28.741 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28.968 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,13
Net Kazanç: 29.748 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.748 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 29.927 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 29.983 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.983 TL
MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR
Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.
Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.
Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.
Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.
Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.