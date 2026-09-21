Milyonlarca alıcı ve satıcıyı ilgilendiriyor: Gayrimenkul satışında yeni ödeme şartı yolda

Gayrimenkul sektöründe milyonlarca alıcı ve satıcıyı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık vakalarının, sahte para kullanımının ve ödeme anlaşmazlıklarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla zorunlu hale gelecek. Bu tarihten itibaren sisteme uygun gerçekleştirilmeyen işlemlerde tapu devri yapılmayacak.

SATIŞ TAMAMLANANA KADAR ÖDEME GÜVENDE OLACAK

Yeni düzenlemeyle ev, arsa ve işyeri gibi taşınmazların alım satımında ödeme süreci kontrol altına alınacak.

Uygulama kapsamında satış bedeli, tapu devri resmi olarak tamamlanana kadar yetkili bankada bulunan güvenli bir hesapta tutulacak.

Tapu müdürlüğündeki devir işleminin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. İşlemin iptal edilmesi halinde ise para alıcıya iade edilecek.

Böylece tarafların yüksek miktarda nakit taşımasının ve ödeme kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Güvenli Ödeme Sistemi, bankalar ile tapu müdürlükleri arasında oluşturulacak dijital entegrasyon üzerinden işleyecek.

Süreç şu şekilde ilerleyecek:

Alıcı ve satıcı, sisteme entegre banka veya katılım finans kurumu üzerinden işlemi başlatacak.

Alıcı, satış bedelini belirlenen güvenli hesaba yatıracak.

Tapu müdürlüğünde devir işlemi tamamlandığında sistem satış bedelini otomatik olarak satıcıya aktaracak.

İşlemin gerçekleşmemesi halinde tutar alıcıya iade edilecek.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLARI DEVRE DIŞI KALMAYACAK

Sistemin zorunlu hale gelmesiyle birlikte gayrimenkul danışmanlarının devre dışı bırakılacağı yönündeki iddialara da açıklık getirildi.

Yeni uygulamanın amacının emlakçıları aradan çıkarmak olmadığı, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarının alıcı ve satıcılara rehberlik etmeye devam edeceği belirtildi.

TAPUDA GERÇEK SATIŞ BEDELİ BİLDİRİLMELİ

Uzmanlar, sistemin güvenli şekilde işlemesi için taşınmazın gerçek satış bedelinin beyan edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Satış bedelinin yalnızca rayiç bedel kadar olan kısmının sistem üzerinden transfer edilmesi ve kalan tutarın elden verilmesi gibi uygulamaların mali ve hukuki riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

Tapuda gerçek satış bedelinin beyan edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesinin yanı sıra tarafların ileride karşılaşabileceği hukuki uyuşmazlıklarda mağduriyet yaşamaması açısından da önem taşıyor.