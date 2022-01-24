Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: MTV için son 7 gün!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor.
Yeni yılda yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı.
Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti.
Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline de devam ediliyor.
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