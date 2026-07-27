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Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?
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Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

27.07.2026 13:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, SGK'nin fark ödemeleri için açıklayacağı Resmi Gazete sonrası ödeme takvimi bekleniyor. Temmuz zamları sonrası kök maaşı taban aylığın altında kalan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile hak sahiplerine yapılması planlanan fark ödemelerinin, yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte ağustos ayının ilk haftasında hesaplara otomatik yatırılması öngörülüyor.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, milyonlarca emekli fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme takvimini açıklayacak.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Taban aylık düzenlemesi kapsamında en düşük emekli maaşı alan hak sahiplerine temmuz ayı için 3 bin 552 TL fark ödemesi yapılması bekleniyor. Ödemelerin ağustos ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

4A, 4B VE 4C EMEKLİLERİNDE ÖDEME SÜRECİ

Temmuz ayı maaş ödemeleri emekli statülerine göre farklı tarihlerde yapıldı.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

4C kapsamındaki memur emeklileri temmuz ayının ilk haftasında maaşlarını alırken, 4A kapsamındaki SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. 4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 28 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Buna karşın en düşük emekli maaşı alanlar ile aylıklarına artış yansıyan dul ve yetim hak sahipleri, düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için 3 bin 552 TL'lik fark ödemesini alamadı.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

3 BİN 552 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL SORGULANACAK?

Fark ödemeleri başladıktan sonra emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ödemeler, maaş alınan banka hesaplarına veya PTT hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Fark ödemesi şu kanallar üzerinden kontrol edilebilecek:

  • e-Devlet Kapısı üzerinden SGK'nin "Emekli Aylık Bilgisi" hizmeti
  • Maaş alınan bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı
  • Maaş alınan bankanın müşteri hizmetleri
Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELTİLDİ

2026 yılı temmuz dönemi zamları kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 17,76, memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,52 oranında artış yapıldı.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Kök maaşlara uygulanan zam sonrasında taban aylığın altında kalan emeklilerin gelir kaybı yaşamaması amacıyla en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı.

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi ve SGK'nin ödeme takvimini duyurması bekleniyor.

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