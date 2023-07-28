Milyonlarca insanın sebebi aynı: Yurttaşların yüzde 81'i tasarruf yapamıyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 07:00

ING Türkiye’nin 2023 yılının ilk çeyrek dilimi için hazırlamış olduğu Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na sonuçlandı. Araştırmaya göre; tasarruf sahipliği oranı 2022 yılının aynı çeyreğine göre 0,2 puanlık sınırlı artışla 18,9’a yükselebildi. Tasarruf yapamamanın sebebi ise ‘yeterli gelire sahip olmama' oldu.

Araştırmaya göre; tasarruf edecek yeterli geliri olmadığını belirtenlerin oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 87'ken son çeyreğinde yüzde 82’ye düşmüştü. Fakat 2023 yılının ilk çeyreği itibarıyla yeniden yükselişe geçerek yüzde 85’e yükseldi.

BORÇLAR DA BÜYÜK ENGEL

Yeterli gelir harici tasarruf yapılamamasının önündeki en büyük engellerden bir diğeri ‘mevcut borçlar’ oldu. Vatandaşların yüzde 8’i bu soruya, "Borçlarım, ödemelerim var" şeklinde yanıt verdi.

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise artış trendi göstererek yüzde 69’a ulaştı. Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde ise yastık altı altın ve nakit yüzde 25 ile ilk sırada yer alırken, bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 18’e yükseldi.

2023 ilk çeyreğinde kadınlarda tasarruf sahipliği oranı yüzde 9,6’dan yüzde 14,1’e yükseldi. Araştırmaya göre tasarruf sahibi olan erkekler ve kadınlar arasındaki oransal farklılaşma azalsa da erkekler yüzde 23,9 ile halen istatistiki olarak kadınlardan daha fazla tasarruf sahibi.

Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği bu yılın ilk çeyreğinde 2 puanlık hafif bir artışla yüzde 16’ya ulaşırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği oranı yüzde 24 ile bir önceki çeyrek ile benzer seviyede seyretti.

'ÇOCUKLARIM İÇİN GEREKÇESİ' 4 PUAN ARTTI

Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında geleceğe yatırım unsuru yüzde 54 ilk sırada belirtilirken, çocuklarım için gerekçesi ise 4 puan artışla yüzde 21’ye yükseldi.

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı 2022 yılı 3. çeyrekten itibaren artış trendi göstererek bu çeyrekte yüzde 69’a ulaştı.

Öte yandan düzenli tasarruf yapmayanların son 3 ayda tasarruf yapma oranı yüzde 41 ile benzer seviyede seyrederken, gelecek 3 ay içinde tasarruf yapma eğilimi ise yüzde 50’den yüzde 45’lere geriledi.

YASTIK ALTI ALTIN

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ise ilk çeyrekte yastık altı altın ve nakit, bir önceki döneme göre artış göstererek yüzde 25 ile ilk sırada yer aldı.

Sistem içi altın ve bireysel emeklilik fonları yüzde 18 oranı ile tasarruf araçları tercihlerinde ikinci sırayı paylaşırken, bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı 4 puan arttı. Tasarruf aracı tercihlerinde yüzde 9 ile TL vadeli hesap üçüncü sırada yer alırken, kripto para ise önceki döneme göre 2 puanlık artış ile yüzde 8 ile dördüncü sıraya yerleşti.