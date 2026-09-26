Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar: İhbar şartına uymayana ağır tazminat

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, milyonlarca kiracı ve mülk sahibini yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda, sözleşmede yer alan "6 ay önceden ihbar" şartına uymadan mülkü boşaltan kiracının, makul süre tazminatı olarak 6 aylık kira bedeli ödemesi gerektiği vurgulandı.

Bir lojistik deponun kiralanması için anlaşan taraflar, sözleşmeye "Kiracı en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir" ibaresini koydu. 2 Temmuz 2011'de başlayan 5 yıllık sözleşme devam ederken, iddiaya göre kiracı, mülk sahibine bilgi vermeden Ocak 2016'da dükkanı erken tahliye etti.

Erken ve habersiz tahliye nedeniyle mağdur olduğunu belirten mülk sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Mülk sahibi, talep artırım dilekçesiyle zararının 805 bin dolar olduğunu belirterek bu tutarın faiziyle tahsilini istedi. Davalı kiracı ise tahliyenin tarafların karşılıklı mutabakatı ile yapıldığını ve mülk sahibinin kötü niyetli olduğunu savunarak davanın reddini talep etti.

YEREL MAHKEME '1 AYLIK TAZMİNAT' DEDİ

Sulh Hukuk Mahkemesi, sözleşmedeki ilgili maddeye dikkat çekerek, taşınmazın yeniden kiraya verilebilmesi için asgari bir aylık süre gerektiğine karar verdi. Mahkeme, davacının erken tahliye sebebiyle en son ödenen aylık 140 bin 630 dolarlık kira gelirinden mahrum kaldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve davalının 1 aylık bedel olan 140 bin 630 dolar ödemesine hükmetti.

Karara iki taraf da itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), yerel mahkemenin 1 aylık makul süre tespitini doğru bularak istinaf başvurularını esastan reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

İHBAR SÜRESİ 6 AYSA, TAZMİNAT DA 6 AYLIK OLMALI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sözleşmenin süresinden önce feshedilmesinin haklı bir nedene dayandığının ispatlanamadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, BAM kararını ortadan kaldırıp yerel mahkemenin hükmünü oy birliğiyle bozarak şu ifadelere yer verdi:

"Davacının zararı, tahliye tarihinden itibaren kiralananın aynı şartlarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir. Ancak kira sözleşmesinin 10. maddesinde taraflar feshi ihbar süresi getirmiş ve bu süreyi 6 ay olarak kararlaştırmışlardır. Hal böyle olunca, İlk Derece Mahkemesince 6 aylık feshi ihbar süresinin makul süre olarak kabulü ile davalının 6 aylık kira bedelini makul süre tazminatı olarak ödemesi gerektiği gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."