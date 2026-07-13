Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Paylaş

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

13.07.2026 14:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 dönemine ilişkin maaş zamları kesinleşti. Yüzde 13,52 olarak belirlenen artışın ardından milyonlarca memur ve emekli, zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacak. Ayın başında eski maaş üzerinden ödeme alan memur emeklileri ile 14 günlük maaş farkını bekleyen memurlar için ise ödeme takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

ENFLASYON VERİLERİYLE ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 seviyesine ulaşmasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı almaya hak kazandı. Bu farka yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte temmuz dönemi toplam maaş artışı yüzde 13,52 oldu.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 13,52'lik zamla birlikte kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşları da yükseldi.

  • En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den 70 bin 251 TL'ye çıktı.
  • En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 524 TL'ye yükseldi.
  • Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük SSK emeklisi aylığı ise 21 bin 481 TL'den 25 bin 296 TL'ye ulaştı.
Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Böylece en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığı arasındaki fark 38 bin 727 TL olarak hesaplandı.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 15 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK

Kamu görevlileri, yürürlükteki mevzuat gereği maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak alıyor.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bu kapsamda devlet memurları, yüzde 13,52 oranındaki zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde banka hesaplarında görecek.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ BEKLENİYOR

Maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak memurlar maaşlarını 15 Temmuz'da aldığı için 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı oluştu.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Söz konusu maaş farkının, 15 Temmuz'daki maaş ödemesinin ardından ayrı bir bordro ile memurların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI İÇİN SGK'DEN TAKVİM BEKLENİYOR

Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz ayı ödemeleri, Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz tarihinde açıklanması nedeniyle zam yansıtılmadan eski tutarlar üzerinden gerçekleştirildi.

Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Maaş farklarının ödenmesine ilişkin takvimin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Zam farkı ödemelerinin Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlanacağı öngörülüyor.

İlgili Konular: #zam #emekli maaşı #maaş zammı #Memur maaşı #emekli maaşları

İlgili Haberler

TCMB mayıs ayı ödemeler dengesini açıkladı: Rezervlerdeki düşüş 3 milyar doları aştı
TCMB mayıs ayı ödemeler dengesini açıkladı: Rezervlerdeki düşüş 3 milyar doları aştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre cari işlemler hesabında aylık ve yıllık bazda açık meydana gelirken, altın ve enerji hariç dengedeki fazla genel dış ticaret açığını kapatmaya yetmedi.
Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ödemelerde o uygulama sona eriyor
Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ödemelerde o uygulama sona eriyor Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunluluk tarihini teknik altyapı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2026'ya erteledi. Yeni takvime göre bu tarihten itibaren elden nakit ödeme, klasik havale ve EFT gibi yöntemlerle yapılacak tapu işlemleri onaylanmayacak ve satış bedeli güvenli bloke hesaba yatırılmadan devir gerçekleştirilemeyecek.
Araç sahipleri dikkat: İstanbul'da plaka kuralları sil baştan değişiyor
Araç sahipleri dikkat: İstanbul'da plaka kuralları sil baştan değişiyor İstanbul'daki yoğun araç tescili nedeniyle mevcut plaka serileri tükenme sınırına dayanırken, tıkanıklığı aşmak için harf kombinasyonlarının değiştirilmesi ya da rakam hanesinin artırılması gibi yeni formüller gündeme geldi.