Milyonların gözü o tarihte: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacak. Ayın başında eski maaş üzerinden ödeme alan memur emeklileri ile 14 günlük maaş farkını bekleyen memurlar için ise ödeme takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİYLE ZAM ORANI KESİNLEŞTİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 seviyesine ulaşmasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı almaya hak kazandı. Bu farka yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte temmuz dönemi toplam maaş artışı yüzde 13,52 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Yüzde 13,52'lik zamla birlikte kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşları da yükseldi. En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den 70 bin 251 TL'ye çıktı.

En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 524 TL'ye yükseldi.

Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük SSK emeklisi aylığı ise 21 bin 481 TL'den 25 bin 296 TL'ye ulaştı.

Böylece en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığı arasındaki fark 38 bin 727 TL olarak hesaplandı.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 15 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK Kamu görevlileri, yürürlükteki mevzuat gereği maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak alıyor.

Bu kapsamda devlet memurları, yüzde 13,52 oranındaki zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde banka hesaplarında görecek.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ BEKLENİYOR Maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak memurlar maaşlarını 15 Temmuz'da aldığı için 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı oluştu.

Söz konusu maaş farkının, 15 Temmuz'daki maaş ödemesinin ardından ayrı bir bordro ile memurların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI İÇİN SGK'DEN TAKVİM BEKLENİYOR Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz ayı ödemeleri, Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz tarihinde açıklanması nedeniyle zam yansıtılmadan eski tutarlar üzerinden gerçekleştirildi.