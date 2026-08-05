Mohamed Salah transferi borsayı salladı: Trabzonspor hisseleri uçuşa geçti

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için resmi süreci başlattı. Bordo-mavili kulüp, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilerek transfer görüşmelerinin resmen başladığı duyuruldu.

MOHAMED SALAH BUGÜN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Trabzonspor, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla Mohamed Salah'ı özel uçakla Türkiye'ye getiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Salah'ın, 5 Ağustos'ta saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun İstanbul'daki programının ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçeceği belirtildi.

Trabzon'da gerçekleştirilecek karşılama organizasyonuna ilişkin ayrıntıların ise gün içerisinde kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağı ifade edildi.

PAPARA PARK'TA İMZA TÖRENİ PLANLANIYOR

Trabzonspor yönetiminin, Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta taraftarlara açık bir imza töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Salah'ın Türkiye'ye gelişiyle birlikte bordo-mavili taraftarların hem havalimanında hem de Papara Park'ta Mısırlı yıldızı yoğun katılımla karşılaması bekleniyor.

SALAH TRANSFERİ HİSSELERİ YÜKSELTTİ

Mohamed Salah transferine ilişkin resmi açıklamanın ardından Trabzonspor'un finansal varlıklarında da dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

Transfer haberinin yatırımcılar ve taraftarlar tarafından olumlu karşılanmasıyla, Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif AŞ hisseleri ile Trabzonspor Fan Token'a yönelik ilgi arttı.

TRABZONSPOR HİSSELERİ YÜZDE 6,52 DEĞER KAZANDI

Transfer sürecinin KAP'a bildirilmesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ (TSPOR) hisseleri günü yüzde 6,52 yükselişle tamamladı.

Hisse fiyatı 0,98 TL seviyesine yükselirken, Salah transferine ilişkin beklentilerin yatırımcı ilgisini artırdığı ve alımların hız kazandığı görüldü.

FAN TOKEN'DA DA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Mohamed Salah transferine ilişkin gelişmeler, kripto para piyasasında işlem gören Trabzonspor Fan Token'a (TRA) da yansıdı.

Transfer haberlerinin ardından yatırımcı ilgisinin artmasıyla Fan Token'da da dikkat çeken yükseliş kaydedildi.