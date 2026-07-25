Moody's Türkiye incelemesini tamamladı: Kredi notu değişmedi

Kuruluştan yapılan açıklamada, bu durumun bir kredi notu değişikliği veya kısa vadeli bir eylem göstergesi olmadığı belirtildi. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3", not görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirmeye devam ediyor.

'KAMU BORCU VE EKONOMİ POLİTİKALARI'

Türkiye'nin büyük, dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu yükünün kredi notunu desteklediği kaydedilen açıklamada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2023 ortalarından bu yana uyguladığı para politikasının enflasyonist baskıları azalttığı ve Türk lirasına olan güveni yeniden tesis ettiği aktarıldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan enerji fiyatlarının dezenflasyon sürecini zorlaştırdığı belirtilirken, Moody's'in Türkiye ekonomisine dair beklentileri şu şekilde sıralandı:

Enflasyon: 2026 yılı sonunda yüzde 29, 2027 sonunda ise yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyüme: 2025'teki yüzde 3,6 seviyesinden 2026'da yüzde 3,4'e yavaşlaması, 2027’de ise seçimler öncesindeki mali teşviklerin etkisiyle yeniden hızlanması öngörülüyor.

Kuruluş, makroekonomik istikrarı kalıcı kılan reformların ve mevcut politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam etmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğini vurguladı.