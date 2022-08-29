Moody's Çin'in kredi notlarını teyit etti

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:12

Kredi notunun A1 olarak teyit edilmesinin Çin'in kredi profilinin önemli güçlü taraflarının orta vadede devam etmesinin muhtemel olmasını yansıttığını belirten Moody's, "durağan" görünümün de A21 kredi notu seviyesinde risklerin dengeli olmasını yansıttığını vurguladı.

Covid-19 salgının etkisi de hesaba katıldığından Çin'in mali yapısının göreceli olarak güçlü olmaya devam ettiğini belirten Moody's, genel kamu borcunun GSYH'ya oranının bu yıl 2019 yılındaki yüzde 39'dan yüzde 49'a yükseleceğini tahmin etti.

Covid-19 karantina, kapatma tedbirlerini ve bunların tüketime etkilerini de dikkate alan Moody's, Çin için 2022 ve 2023 GSYH büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 3,5 ve 4,8'e revize etti.