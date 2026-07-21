Morgan Stanley'den Türkiye raporu: Artan riskler faiz indirimini geciktirebilir

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini mercek altına alan yeni bir değerlendirme yayımladı. Kurumun hazırladığı raporda, Ortadoğu ekseninde yeniden alevlenen çatışmaların ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarında gözlemlenen yukarı yönlü ivmenin, Türkiye'nin makroekonomik dengeleri üzerinde yaratabileceği tahribata vurgu yapıldı.

Raporda sunulan analize göre Türkiye; Mısır, İsrail ve Güney Afrika ile birlikte, Ortadoğu kaynaklı jeopolitik çalkantılardan ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerden en yoğun düzeyde etkilenen CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkeleri arasında konumlanıyor.

ENFLASYON HEDEFLERİNE YÖNELİK RİSKLER BÜYÜYOR

Enerji faturalarındaki bu potansiyel artışın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu dizginleme çabaları ve hedeflenen dezenflasyon süreci için doğrudan bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasa beklentilerini değerlendiren ekonomistler, yükselen maliyet unsurlarının, beklenen faiz indirim sürecinin başlamasını öteleyebileceğini dile getirdi. Raporun en dikkat çekici kısımlarından birinde ise artan enerji fiyatları, döviz kurları üzerindeki olası baskılar, küresel piyasalardaki zayıf risk iştahı ve iç talebin öngörülenden daha canlı kalması gibi faktörlerin yalnızca faiz indirimini ertelemekle kalmayacağı, aynı zamanda Merkez Bankası'nı yeni bir parasal sıkılaştırmaya yöneltebileceği uyarısı yer aldı.

İNDİRİM İÇİN ÜÇ TEMEL ŞART

Morgan Stanley ekonomistleri, faiz indirimlerinin daha erken veya daha agresif bir şekilde gündeme gelebilmesi için makroekonomik tabloda belirli iyileşmelerin görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak ve daha derin bir gevşeme adımını destekleyecek temel senaryo; aylık enflasyon trendinde düşüşün ivme kazanması, döviz kurlarında kalıcı bir istikrar ortamının tesis edilmesi ve ekonomik büyüme rakamlarında daha belirgin bir yavaşlamanın gerçekleşmesine bağlandı.