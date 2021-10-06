Morgan Stanley’den 'Türkiye' öngörüsü: '3 riskli' ülke arasında gösterdi
Morgan Stanley, Türkiye'nin S&P 500 düzeltmelerinden en fazla etkilenebilecek üç riskli ülkeden biri olduğunu belirtti.
Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda Polonya, Güney Afrika ve Türkiye’nin S&P 500’de (borsa endeksi) yaşanabilecek bir düzeltmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.
Bu üç ülkedeki hisselerin S&P 500 ve kazanç revizyonlarıyla yüksek korelasyona sahip olduğunu belirten Morgan Stanley stratejistleri, Rusya ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerin önceki dönemlere göre ABD hisse senedi piyasalarıyla daha düşük bir korelasyona sahip olduğunu da belirtti.
Stratejistler, Rusya’nın düzeltmelere geçmişe göre daha dirençli olmasının güçlü kazanç dinamikleri, emtia fiyatlarından gelen destek ve destekleyici makroekonomik koşullardan kaynaklandığını belirtti.
'ATEŞ' VE 'BUZ' SENARYOSU
Morgan Stanley ABD Hisse Strateji Müdürü Michael Wilson’ın ekibinde bulunan stratejistler, Eylül ortalarında yayımladıkları bir araştırma raporunda ABD hisse senetlerinde yüzde 20’lik bir düzeltmenin ihtimaller dahilinde olduğunu söylemişti.
'Ateş' ve 'Buz' olarak iki ayrı senaryo üzerinde çalışan stratejistler, 'Ateş' senaryosunda Fed’in parasal teşvikleri ekonominin çok ısınmasını önlemek için geri çekeceğini değerlendirirken 'Buz' senaryosunda ise ekonomik toparlanmanın ivme kaybedeceği ve gelirlerin baskı altında kalacağını analiz etmişti.
-BloombergHT
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