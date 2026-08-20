Motokuryenin gündemi: Güvenlik, geçim, eğitim, örgütlenme

Türkiye’de giderek büyüyen motokurye sektöründe çalışanların yaşadığı sorunlar, artan maliyetler, trafik kazaları, zaman baskısı, düşük ücretler ve çalışma koşulları yeniden gündeme geldi. İzmir Motor Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, motokuryelerin yaşadığı sorunların yalnızca ücret ve çalışma koşullarından ibaret olmadığını belirterek, sektörde eğitim, denetim, sosyal güvence, trafik güvenliği ve çalışma sistemlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Her gün Türkiye’de en az bir motokuryenin yaşamını yitirdiğini belirten Akgül, “Bu oran Türkiye’de hiçbir meslekte çok tehlikeli sınıfta yok. Kuryelerin ne kadar büyük bir risk altında çalıştığının artık görülmesi gerekiyor. Trafikte kuryelere verilen cezaların rakamları, altında kullandıkları motorların fiyatından bile yüksek olabiliyor. Bizler kuryeliğin artık profesyonel bir meslek olduğunu biliyoruz. Ancak devletimizin bizi az tehlikeli sınıftan tehlikeli sınıfa geçirmesi de yeterli değil. Çok tehlikeli sınıfta olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“HER 4 KURYEDEN 3’Ü DEVLETE BORÇLU”

Mesleğe giriş koşullarının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Akgül, geçmişte bu konuda çeşitli öneriler sunduklarını ancak yeterli değişimin yapılmadığını belirtti. P1 belgesi uygulamasının kuryelere ek maliyet getirdiğini söyleyen Akgül, “Esnaf kuryeliğin ağır yükleri, bilinçsiz kurye meslektaşlarımızı maalesef vergi ve Bağ-Kur borçlanmasına itti. Her dört kuryeden üçünün devletimize borçlu olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik koşullar halkı ya ek işe ya da daha çok para kazanacağı bir işe yöneltiyor. Son yıllarda kuryeliğin çok kazanç sağladığı düşüncesiyle öğretmen, mühendis, kaportacı, ev hanımı ve daha birçok meslekten insan motokuryeliğe geldi. Bu da arz-talep meselesine dönüştü.” diye konuştu.

“17 YAŞINDA MOTOSİKLET KULLANIMI DOĞRU DEĞİL”

Motosiklet kullanma yaşının 17’ye indirilmesini de eleştiren Akgül, motosiklet kullanımının deneyim ve olgunluk gerektirdiğini söyledi. Akgül, “Motor kullanmak olgunluk ister. Hayatını kaybeden motorculara bakarsanız çoğunluğu genç meslektaşlarımız. Bu da ne kadar acemi olduklarını gösteriyor. Yunusların aldığı eğitimi kuryelerin de alması gerekiyor. Bunun ücret karşılığında değil, devletimizin açacağı kurslarla yapılması kuryeler için çok büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“UYUŞTURUCU İÇİN HER AY TEST YAPILMALI”

Akgül, motokuryeler arasında uyuşturucu kullanımının da sektörün önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, “Uyuşturucu maalesef en büyük yaralarımızdan biri. Kuryeler için yapılacak en büyük çözümlerden biri, kuryelerin her ay testten geçmesi. Bu, daha sağlıklı ve daha güvenli bir kurye kitlesinin oluşmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“ÖRGÜTLENMEMİZ ENGELLENDİ”

Kuryelerin sistemlerinin kapatılması durumunda itiraz mekanizmalarının da yetersiz kaldığını söyleyen Akgül, “Sistemler kapatıldığında itiraz edecekleri bir muhatap genellikle olmuyor. Bir ofis olsa bile gidip itiraz ediyoruz ancak değişen bir şey olmuyor. Yapay zekâ süreli ceza veriyorsa bekliyorsunuz, eğer süresiz kapatmışsa başka iş aramaya başlıyorsunuz. Örgütlenmemiz çoğu zaman engellenmeye çalışıldı. Fakat sonunda yine büyük bir kitle olduk” diye konuştu.

“KURYE ODASI KURMAK İSTİYORUZ”

Motokuryeler için meslek odası kurulmasının da gündemlerinde olduğunu açıklayan Akgül, kuruluş aşamasındaki mali yüklerin kaldırılmasının süreci hızlandıracağını söyledi. Akgül, “Oda kurmak şu anda mümkün ancak şahıs firması olan ve 500 lira ödeyecek kuryelerin olması gerekiyor. Buna imza atacak ve oda için ödenmesi gereken bir ücret var. Herkesin yanaşması için bu ücretlerin ilk kuruluş aşamasında alınmaması odamızı daha hızlı kurmamıza yardımcı olacaktır. Bu oda kurulunca yerel ya da bölgesel en büyük oda olacağımıza inanıyorum. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

ÖNERGEYE AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz ay CHP'nin motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi de TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

/