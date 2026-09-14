Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

Döviz kurundaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden yurttaşlar, özellikle yeni zam beklentisiyle güncel fiyatları araştırıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına salı günü itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Peki, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80,26 TL
Motorin: 89,01 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80,12 TL
Motorin: 88,87 TL
LPG: 34,39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81,25 TL
Motorin: 90,16 TL
LPG: 35,09 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81,52 TL
Motorin: 90,43 TL
LPG: 34,99 TL