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Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda
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Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

14.09.2026 09:40:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorine yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı günü 6,62 Türk Lirası zam yapılması beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu oldu.

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

Döviz kurundaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden yurttaşlar, özellikle yeni zam beklentisiyle güncel fiyatları araştırıyor.

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına salı günü itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

Peki, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 89,01 TL

LPG: 34,99 TL

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 88,87 TL

LPG: 34,39 TL

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 90,16 TL

LPG: 35,09 TL

Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 90,43 TL

LPG: 34,99 TL

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