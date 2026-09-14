Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda

Döviz kurundaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden yurttaşlar, özellikle yeni zam beklentisiyle güncel fiyatları araştırıyor.