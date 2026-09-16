Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİN MASRAFINI ARTIRIYOR

Motorin fiyatlarındaki artış, üretim ve lojistiğin temel girdilerinden biri olması nedeniyle ekonomide çarpan etkisi yaratıyor. Tarladaki traktörden ürünleri taşıyan tırlara kadar üretim ve taşımacılığın her aşamasında artan maliyetler, gıda fiyatlarını doğrudan yükselterek yurttaşın mutfak masrafını artırıyor.

Toplu taşıma, kargo ve inşaat gibi yoğun yakıt tüketen sektörlerdeki fiyat artışları da maliyetleri yukarı çekiyor. Artan lojistik giderleri, raflardaki tüketim mallarının fiyatlarına da yansıyor. Motorine gelen zam, bu nedenle yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, genel fiyatlar düzeyini de etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.