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Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak
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Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

16.09.2026 10:41:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Motorine yeni bir zam daha bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 Türk Lirası’nın üzerine çıkacak. Böylece akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların rekoru kırılacak.

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Motorinin litre fiyatına 17 Eylül’den itibaren 4 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam yapılması hâlinde motorin fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıkacak.

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine son olarak 6 lira 59 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynakları, litre fiyatına 17 Eylül’den itibaren 4 lira 62 kuruşluk yeni bir artış beklendiğini bildirdi.

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

'TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK'

Gazeteci Olcay Aydilek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni zammı duyurdu. Aydilek, şu ifadeleri kullandı:

17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL’yi aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak.

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Gazeteci Sibel Can ise 4 lira zam geleceğini aktardı. Can, "Sektör kaynakları motorine bu geceden geçerli 4 TL zam bekliyor" dedi.

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Beklenen zam uygulanırsa motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 100 lira 22 kuruşa, Anadolu Yakası’nda ise 100 lira 8 kuruşa çıkacak. Fiyatın Ankara’da 101 lira 37 kuruşa, İzmir’de ise 101 lira 64 kuruşa ulaşması bekleniyor.

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 95,60 TL

LPG: 34,99 TL

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 95,46 TL

LPG: 34,39 TL

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Ankara

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 96,75 TL

LPG: 35,09 TL

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İzmir

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 97,02 TL

LPG: 34,99 TL

Motorin fiyatında tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİN MASRAFINI ARTIRIYOR

Motorin fiyatlarındaki artış, üretim ve lojistiğin temel girdilerinden biri olması nedeniyle ekonomide çarpan etkisi yaratıyor. Tarladaki traktörden ürünleri taşıyan tırlara kadar üretim ve taşımacılığın her aşamasında artan maliyetler, gıda fiyatlarını doğrudan yükselterek yurttaşın mutfak masrafını artırıyor.

Toplu taşıma, kargo ve inşaat gibi yoğun yakıt tüketen sektörlerdeki fiyat artışları da maliyetleri yukarı çekiyor. Artan lojistik giderleri, raflardaki tüketim mallarının fiyatlarına da yansıyor. Motorine gelen zam, bu nedenle yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, genel fiyatlar düzeyini de etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

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