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Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
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Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

17.09.2026 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine gelen zamla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir dönem başladı. Motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 100 Türk Lirası’nı aşarken, benzin fiyatları da yüksek seviyesini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gelen 4 lira 80 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatları 100 TL’yi aşarak üç haneli seviyelere ulaştı.

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Yurttaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATI 100 TL’Yİ GEÇTİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’un her iki yakasında da 100 TL’yi aşarken Ankara ve İzmir’de 101 TL’nin üzerine çıktı.

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Peki, 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 100,40 TL

LPG: 34,99 TL

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 100,20 TL

LPG: 34,39 TL

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Ankara

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 101,50 TL

LPG: 35,09 TL

Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İzmir

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 101,80 TL

LPG: 34,99 TL

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