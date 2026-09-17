Motorin fiyatları 100 TL'yi aştı: Akaryakıtta tarihi gelişme! 17 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gelen 4 lira 80 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatları 100 TL’yi aşarak üç haneli seviyelere ulaştı.

Yurttaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

MOTORİN FİYATI 100 TL’Yİ GEÇTİ Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’un her iki yakasında da 100 TL’yi aşarken Ankara ve İzmir’de 101 TL’nin üzerine çıktı.

Peki, 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 80,40 TL Motorin: 100,40 TL LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 80,20 TL Motorin: 100,20 TL LPG: 34,39 TL

Ankara Benzin: 81,30 TL Motorin: 101,50 TL LPG: 35,09 TL