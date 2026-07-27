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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor

27.07.2026 10:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin durulmasıyla gerileyen küresel petrol fiyatları akaryakıta indirim olarak yansıyor. Uluslararası piyasalardaki düşüşün etkisiyle motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ciddi bir indirim beklenirken, pompaya yansıyacak gerilemeyle birlikte büyükşehirlerde ve doğu illerinde fiyatlar belirgin şekilde geri çekilecek.
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ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında da önemli bir indirim bekleniyor.

MOTORİNE 2,95 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 75,57 TL'ye, Ankara'da 76,68 TL'ye, İzmir'de 76,95 TL'ye ve doğu illerinde yaklaşık 78,41 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

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