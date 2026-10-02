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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek
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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

2.10.2026 09:20:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Motorin fiyatlarında 1 Ekim’deki ÖTV zammının ardından bu kez indirim beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, motorin fiyatlarında indirim beklendiğini açıkladı. İndirimin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 1 Ekim’de gelen ÖTV zamlarının ardından motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi oluştu.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorine 2 lira 22 kuruş indirim geleceğini duyurdu. İndirim beklentisiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

MOTORİNE 2,22 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR

Aydilek’in paylaşımına göre motorinin litre fiyatına 2 lira 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İndirim öncesinde üç büyük kentte güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 80,50 TL

Motorin: 97,10 TL

LPG: 41,20 TL

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 84,40 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 40,60 TL

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

ANKARA

Benzin: 85,50 TL

Motorin: 98,20 TL

LPG: 41,29 TL

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İZMİR

Benzin: 85,80 TL

Motorin: 98,50 TL

LPG: 41,30 TL

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