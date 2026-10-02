Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 1 Ekim’de gelen ÖTV zamlarının ardından motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi oluştu.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorine 2 lira 22 kuruş indirim geleceğini duyurdu. İndirim beklentisiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu.
MOTORİNE 2,22 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR
Aydilek’in paylaşımına göre motorinin litre fiyatına 2 lira 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
İndirim öncesinde üç büyük kentte güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 80,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 84,40 TL
Motorin: 96,90 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 85,50 TL
Motorin: 98,20 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR
Benzin: 85,80 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 41,30 TL