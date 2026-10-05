Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasını etkiliyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin etkisiyle hareketli seyreden petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Motorine geçen gün gelen 2 lira 22 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, motorine 4 lira 95 kuruş indirim geleceğini duyurdu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Peki, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 84,60 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 84,50 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 85,60 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR
Benzin: 85,90 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 41,20 TL