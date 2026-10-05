Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasını etkiliyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin etkisiyle hareketli seyreden petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Motorine geçen gün gelen 2 lira 22 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, motorine 4 lira 95 kuruş indirim geleceğini duyurdu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?