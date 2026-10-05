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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek
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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

5.10.2026 10:03:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Motorine gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, motorin fiyatlarında yeni bir indirim yapılacağını duyurdu.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasını etkiliyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin etkisiyle hareketli seyreden petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Motorine geçen gün gelen 2 lira 22 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, motorine 4 lira 95 kuruş indirim geleceğini duyurdu.

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 84,60 TL

Motorin: 95,00 TL

LPG: 41,20 TL

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 40,60 TL

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

ANKARA

Benzin: 85,60 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 41,29 TL

Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İZMİR

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 41,20 TL

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