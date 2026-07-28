Motorin fiyatlarına sınırlı indirim: Petroldeki sert düşüş pompaya yansımadı

Akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1,34 TL indirim yapıldı.

3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan eşel mobil uygulamasına ilişkin karara göre, motorinde beklenen 2,95 TL'lik indirimin ÖTV'ye yansıtılması ve pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması öngörülüyordu.

Ancak gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti ve motorinin litre fiyatında 1,34 TL'lik indirim pompaya yansıdı.

SINIRLI İNDİRİM DİKKAT ÇEKTİ

25 Temmuz'da 98,69 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından gelişen süreçte yüzde 15,09 değer kaybederek 83,79 dolar seviyesine geriledi.

Brent petroldeki bu sert düşüşe karşın, yurt genelinde ortalama litre fiyatı 77,79 TL seviyesinde bulunan motorinde yapılan indirimin yüzde 1,69 ile sınırlı kalması dikkat çekti.