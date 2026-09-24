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Motorin fiyatlarına yeni zam yolda: Litresi yeniden 90 liranın üzerine çıkacak

Motorin fiyatlarına yeni zam yolda: Litresi yeniden 90 liranın üzerine çıkacak

24.09.2026 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatlarına yeni zam yolda: Litresi yeniden 90 liranın üzerine çıkacak

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansırken, zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden yükselmesi öngörülüyor. Yakın zamanda yapılan indirimin ardından gerileyen motorin fiyatları, yeni zamla birlikte yeniden artacak.
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ABD'deki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ile İran arasında beklenen temasın gerçekleşmemesi ve Tahran'ın nükleer programındaki ısrarını sürdürmesi, savaşın geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı. Piyasalarda artan belirsizlik petrol fiyatlarına da yansırken, dün yükselen petrol fiyatları bugün düşüş kaydetti.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,55 lira zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR 90 TL BANDINA İNMİŞTİ

24 Eylül'de motorin fiyatlarında uygulanan 5,57 liralık indirimin ardından üç büyükşehirde litre fiyatları 90 lira seviyelerine kadar gerilemişti.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 90,80 liraya, Ankara'da 91,90 liraya, İzmir'de ise 92,20 liraya kadar düşmüştü.

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