Motorin ve Benzinde hangi araç kilometrede ne kadar tüketiyorlar? En az tüketen hangisi?

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:50

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen indirim ve zam haberlerinden sonra benzil, dizel, LPG fiyarları...

Shell Fuelsave benzin 25.34 TL.

Shell V-Power benzin 25,41 TL.

Shell Fuelsave dizel 24.69 TL.

Shell V-Power dizel 24.74 TL.

Shell Autogas LPG 10,62 TL.

Arabahabercisi.com'un derlediği bilgilere göre, yukarıdaki fiyatlar Shell Türkiye internet sitesinden 8 Temmuz 2022’de alınmıştır. Açıklanan bu fiyatlar Ankara Merkez ilçesi için geçerlidir.

Son akaryakıt fiyatlarının ardından hangisi 100 kilometrede ne kadar yakıyor?

100 km’de 7.5 litre benzin tüketen bir otomobil 190 TL yakıyor yani kilometrede ..9 TL tüketiyor.

100 km’de 9.0 litre LPG tüketen bir otomobil 95.5 TL yakıyor yani kilometrede 0.95 kuruş tüketiyor.

100 km’de 6.0 litre dizel motorin tüketen bir otomobil 148.4 TL yakıyor yani kilometrede 1.48 TL tüketiyor.

Bu verileri ortalama araç yakıt tüketimlerine göre oluşturulmuştur. Kullandığınız araçlara göre farklılıklar gösterebilir.