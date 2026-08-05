Motorinde ikinci indirim de ÖTV'ye takıldı: Fiyatlar ne kadar düşecek?

Motorin fiyatlarında peş peşe ikinci indirim beklentisi gündeme geldi. Uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle motorinin litre fiyatında 3 lira 97 kuruşluk indirim hesaplandı.
Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre, son dakika değişikliği yaşanmaması halinde söz konusu indirimin 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İNDİRİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖTV'YE AKTARILACAK
Sektör kaynaklarına göre, motorinde hesaplanan 3 lira 97 kuruşluk indirimin yaklaşık yüzde 75'ine karşılık gelen 2 lira 98 kuruşluk kısmı Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) aktarılacak.
Bu nedenle hesaplanan indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Sürücülerin motorinin litre fiyatında göreceği net indirimin yaklaşık 99 kuruş olması bekleniyor.
İKİ GÜNDE TOPLAM 10,34 TL'LİK İNDİRİM HESABI
Motorin grubunda uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemeyle birlikte iki günde toplam 10 lira 34 kuruşluk indirim potansiyeli oluştu.
Ancak ÖTV düzenlemesi nedeniyle söz konusu indirimin önemli bölümü pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara göre indirimin büyük kısmı vergiye aktarılırken, sürücülere yansıyacak toplam indirim tutarı teknik hesaplamaların ardından netleşecek.