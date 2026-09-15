Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasında tırmanan gerilim, petrol piyasalarında arz endişelerini artırırken akaryakıt fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı.

Gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı. Milyonlarca sürücünün bütçesini etkileyen artışların ardından motorine bu gece yarısı yeni bir zam daha yapılması bekleniyor.

Sektör kaynakları, ekonomi yönetimi tarafından ilave bir adım atılmaması halinde motorinin litre fiyatına 2,5 TL ila 3 TL arasında yeni bir zam uygulanacağını belirtti.

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir akaryakıt ürününün litre fiyatının 100 TL sınırını aşacağı öngörülüyor.

MOTORİNDE 100 TL SINIRI AŞILACAK Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının 45 ilde 100 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise motorinin litre fiyatının 98 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

15 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 15 Eylül 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU Motorin: 95,53 TL Benzin: 80,16 TL

İSTANBUL AVRUPA Motorin: 95,65 TL Benzin: 80,31 TL

İZMİR Motorin: 97,05 TL Benzin: 81,55 TL

ANKARA Motorin: 96,77 TL Benzin: 81,26 TL