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Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak
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Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

15.09.2026 11:22:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Motorinin litre fiyatına 2,5 ila 3 Türk Lirası arasında zam yapılması beklenirken, artışın pompaya yansıması halinde motorin fiyatının 45 ilde 100 Türk Lirası sınırını aşacağı öngörülüyor.

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasında tırmanan gerilim, petrol piyasalarında arz endişelerini artırırken akaryakıt fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı.

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı. Milyonlarca sürücünün bütçesini etkileyen artışların ardından motorine bu gece yarısı yeni bir zam daha yapılması bekleniyor.

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Sektör kaynakları, ekonomi yönetimi tarafından ilave bir adım atılmaması halinde motorinin litre fiyatına 2,5 TL ila 3 TL arasında yeni bir zam uygulanacağını belirtti.

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir akaryakıt ürününün litre fiyatının 100 TL sınırını aşacağı öngörülüyor.

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

MOTORİNDE 100 TL SINIRI AŞILACAK

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının 45 ilde 100 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise motorinin litre fiyatının 98 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

15 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15 Eylül 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İSTANBUL ANADOLU

Motorin: 95,53 TL

Benzin: 80,16 TL

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İSTANBUL AVRUPA

Motorin: 95,65 TL

Benzin: 80,31 TL

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

İZMİR

Motorin: 97,05 TL

Benzin: 81,55 TL

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

ANKARA

Motorin: 96,77 TL

Benzin: 81,26 TL

Motorinde tarihi zam: Litre fiyatı 100 TL'yi aşacak

MOTORİN ZAMMI SÜRÜCÜLERİN MALİYETİNİ ARTIRACAK

Motorinin litre fiyatına yapılması beklenen yeni zam, başta ulaşım ve taşımacılık olmak üzere akaryakıt kullanan yurttaşların maliyetlerini daha da yükseltecek. Pompada 100 TL sınırının aşılmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir eşik geride bırakılmış olacak.

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