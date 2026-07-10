Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorine bir haftada üçüncü zam: Litresi 70 liraya dayandı

Motorine bir haftada üçüncü zam: Litresi 70 liraya dayandı

10.07.2026 10:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Motorine bir haftada üçüncü zam: Litresi 70 liraya dayandı

Uluslararası ürün fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki hareketlilik, yurtiçinde akaryakıt etiketlerine bir haftada üçüncü zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı kritik eşiklere dayanarak bir haftada toplamda belirgin bir yükseklik kaydederken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorine bir haftada üçüncü kez zam yapıldı.

10 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,08 TL zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 69,84 TL seviyesine yükseldi. Geçen hafta aynı bölgede motorin fiyatı 64,61 TL olarak uygulanıyordu.

MOTORİNE BİR HAFTADA 5,23 TL ZAM

Son artışla birlikte motorinin litre fiyatına bir hafta içinde toplam 5,23 TL zam yapılmış oldu.

Sektör kaynaklarına göre uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin fiyatlarında peş peşe zamların gelmesinde etkili oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA MOTORİN 69,84 TL

Yeni zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 69,84 TL seviyesine çıktı.

Böylece motorin fiyatı, son bir haftada 64,61 TL'den 69,84 TL'ye yükselmiş oldu.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Benzin fiyatları mevcut seviyelerden satışa sunulmaya devam ediyor.

İlgili Konular: #benzin #motorin #akaryakıt #motorin zam

İlgili Haberler

Sanayi üretimi yıllık bazda yerinde saydı: İmalatta alarm zilleri...
Sanayi üretimi yıllık bazda yerinde saydı: İmalatta alarm zilleri... TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yatay bir seyir izleyerek değişim göstermezken, aylık bazda imalat sanayindeki ivme kaybının etkisiyle geriledi.
Altında kritik 'eylül ayı' senaryosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Temmuz 2026 Cuma...
Altında kritik 'eylül ayı' senaryosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Temmuz 2026 Cuma... 10 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 10 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat ve ithalatta büyük düşüş
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat ve ithalatta büyük düşüş TÜİK verilerine göre dış ticaret endekslerinde mayıs ayında hem ihracat hem de ithalat birim değerleri yükselirken, miktar bazında ise her iki kalemde de sert gerilemeler yaşandı.