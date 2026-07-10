Motorine bir haftada üçüncü zam: Litresi 70 liraya dayandı

Uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorine bir haftada üçüncü kez zam yapıldı.

10 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,08 TL zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 69,84 TL seviyesine yükseldi. Geçen hafta aynı bölgede motorin fiyatı 64,61 TL olarak uygulanıyordu.

MOTORİNE BİR HAFTADA 5,23 TL ZAM

Son artışla birlikte motorinin litre fiyatına bir hafta içinde toplam 5,23 TL zam yapılmış oldu.

Sektör kaynaklarına göre uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin fiyatlarında peş peşe zamların gelmesinde etkili oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA MOTORİN 69,84 TL

Yeni zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 69,84 TL seviyesine çıktı.

Böylece motorin fiyatı, son bir haftada 64,61 TL'den 69,84 TL'ye yükselmiş oldu.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Benzin fiyatları mevcut seviyelerden satışa sunulmaya devam ediyor.