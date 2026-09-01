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Motorine dev ÖTV zammı yansıtıldı: 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

Motorine dev ÖTV zammı yansıtıldı: 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

1.09.2026 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Motorine dev ÖTV zammı yansıtıldı: 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatlarında beklenen değişiklik gerçekleşti. Peki, Motorine dev ÖTV zammı yansıtıldı: 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

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Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında motorin ÖTV'sinde yıl sonuna kadar uygulanacak kademeli artış takvimi doğrultusunda, ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan ÖTV yeniden devreye girdi. Peki, Motorine dev ÖTV zammı yansıtıldı: 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

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MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olacak. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam zam 3,60 TL olarak hesaplanıyor.

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1 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MAZOT, LPG FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 74.21 TL

Motorin litre fiyatı: 80.93 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 74.35 TL

Motorinin litresi: 81.07 TL

LPG: 33.79 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 75.62 TL

Motorin litre fiyatı: 82.46 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 75.33 TL

Motorin litre fiyatı: 81.19 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

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