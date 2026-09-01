Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında motorin ÖTV'sinde yıl sonuna kadar uygulanacak kademeli artış takvimi doğrultusunda, ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan ÖTV yeniden devreye girdi. Peki, Motorine dev ÖTV zammı yansıtıldı: 1 Eylül 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?
MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olacak. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam zam 3,60 TL olarak hesaplanıyor.
1 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MAZOT, LPG FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 74.21 TL
Motorin litre fiyatı: 80.93 TL
LPG litre fiyatı: 33.19 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 74.35 TL
Motorinin litresi: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 75.62 TL
Motorin litre fiyatı: 82.46 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 75.33 TL
Motorin litre fiyatı: 81.19 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL