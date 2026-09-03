Motorine dev zam geliyor: Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Güncel benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar?

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini yükseltti. Yaşanan jeopolitik gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranlı zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Güncel benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar?