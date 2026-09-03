Motorine dev zam geliyor: Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Güncel benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar?

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini yükseltti. Yaşanan jeopolitik gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranlı zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Güncel benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar?
MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması öngörülüyor. Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompaya yansıması tahmin ediliyor.
MOTORİN KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?
Beklenen 8,24 TL'lik zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.
Zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.93 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA
Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.19 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR
Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.46 TL
LPG: 33.79 TL