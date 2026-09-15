Motorine dev zam: Mazot kaç TL oldu? 15 Eylül Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

Döviz kurundaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden yurttaşlar, özellikle yeni zam beklentisiyle güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Mazot ne kadar oldu? 15 Eylül Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

MAZOTA NE KADAR ZAM GELDİ?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Son olarak motorine 6,62 TL zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

15 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,26 lira

Motorin: 95,60 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 95,46 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara:

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 96,75 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir: