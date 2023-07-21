Motorine dev zam pompaya yansıdı! 21Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 21.07.2023 - 08:37

Güncelleme: 21.07.2023 - 08:37

Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olması sonrasında ekonomide yaşanan politika değişikliğinin yansımalarına bir yenisi eklendi.

15 Temmuz 2023 tarihli ve 7390 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL artırılırken motorine bir zam daha geliyor.

21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 34.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.