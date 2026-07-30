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Motorine dev zam yolda: Litre fiyatı 80 lirayı aşacak

Motorine dev zam yolda: Litre fiyatı 80 lirayı aşacak

30.07.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine dev zam yolda: Litre fiyatı 80 lirayı aşacak

Piyasalardaki dalgalanmalar ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Gelecek artışın pompaya yansımasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarının birçok ilde kritik eşiği aşacağı öngörülüyor.
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Petrol fiyatlarında süren dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,66 TL zam yapılması bekleniyor.

MOTORİNDE 80 TL SINIRI AŞILIYOR

Zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde 80 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Zam sonrası motorinin litre fiyatının;

  • İstanbul'da 79,87 TL
  • Ankara'da 80,98 TL
  • İzmir'de 81,26 TL
  • Doğu illerinde ortalama 82,72 TL

seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

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