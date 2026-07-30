Motorine dev zam yolda: Litre fiyatı 80 lirayı aşacak

Petrol fiyatlarında süren dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,66 TL zam yapılması bekleniyor.

MOTORİNDE 80 TL SINIRI AŞILIYOR

Zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde 80 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Zam sonrası motorinin litre fiyatının;

İstanbul'da 79,87 TL

Ankara'da 80,98 TL

İzmir'de 81,26 TL

Doğu illerinde ortalama 82,72 TL

seviyesine yükselmesi öngörülüyor.