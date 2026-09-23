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Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?
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Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

23.09.2026 09:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün 97 dolara gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşurken, sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün 97 dolara gerilemesinin ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim gelmesi bekleniyor.

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 5 TL 57 kuruş indirim geleceğini duyurdu.

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

İndirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatının bazı kentlerde 90 TL seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 34,99 TL

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

ANKARA

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

İZMİR

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 34,99 TL

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