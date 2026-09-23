Motorine gece yarısı indirimi geliyor: Litre fiyatı ne kadar olacak?

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün 97 dolara gerilemesinin ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim gelmesi bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 5 TL 57 kuruş indirim geleceğini duyurdu.
İndirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatının bazı kentlerde 90 TL seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 96,20 TL
LPG: 34,40 TL
ANKARA
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 97,50 TL
LPG: 35,09 TL
İZMİR
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 34,99 TL