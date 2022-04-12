Motorine indirim geldi

12 Nisan 2022 Salı, 07:24

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yurt içinde de motorin fiyatlarına indirim yapıldı.

BloombergHT'nin haberine göre, 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1,04 TL indirimle 20,23 TL oldu.

Benzin fiyatları ise 19 TL'de kaldı.