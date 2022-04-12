Motorine indirim geldi

Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 07:24
Motorine indirim geldi
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yurt içinde de motorin fiyatlarına indirim yapıldı.

BloombergHT'nin haberine göre, 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1,04 TL indirimle 20,23 TL oldu.

Benzin fiyatları ise 19 TL'de kaldı.


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