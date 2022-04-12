Motorine indirim geldi
Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yurt içinde de motorin fiyatlarına indirim yapıldı.
BloombergHT'nin haberine göre, 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1,04 TL indirimle 20,23 TL oldu.
Benzin fiyatları ise 19 TL'de kaldı.
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