Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına ilk indirim haberi geldi. 30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 09:59
Motorine indirim geliyor
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Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.


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