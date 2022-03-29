Motorine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarına ilk indirim haberi geldi. 30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.
NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
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