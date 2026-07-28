Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez motorin indirimi uygulandı. Peki, Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
Brent petrolün varili an itibarıyla (07:56) 87,32 dolar. Fiyat, savaştan önce 70 dolar civarındaydı. Ekonomim’in haberine göre motorine (mazot) 1 lira 30 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 67,10 lira
- Motorin: 77,21 lira
- LPG: 31,19 lira
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 66,94 lira
- Motorin: 77,06 lira
- LPG: 30,59 lira
Ankara
- Benzin: 68,06 lira
- Motorin: 78,32 lira
- LPG: 31,19 lira
İzmir
- Benzin: 68,35 lira
- Motorin: 78,60 lira
- LPG: 30,99 lira