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Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
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Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

28.07.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı, ABD-İran savaşında saldırıların yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı’nda arz endişe nedenleriyle yükselişte. Peki, Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez motorin indirimi uygulandı. Peki, Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

 

Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Brent petrolün varili an itibarıyla (07:56) 87,32 dolar. Fiyat, savaştan önce 70 dolar civarındaydı. Ekonomim’in haberine göre motorine (mazot) 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

 

Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 67,10 lira
  • Motorin: 77,21 lira
  • LPG: 31,19 lira

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 66,94 lira
  • Motorin: 77,06 lira
  • LPG: 30,59 lira

Ankara

  • Benzin: 68,06 lira
  • Motorin: 78,32 lira
  • LPG: 31,19 lira

İzmir

  • Benzin: 68,35 lira
  • Motorin: 78,60 lira
  • LPG: 30,99 lira
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