Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez motorin indirimi uygulandı. Peki, Motorine indirim mi geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?